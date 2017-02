Rosita Celentano, Attilio Fontana, Pino Quartullo in “QUALCHE VOLTA SCAPPANO” – TEATRO CONDOMINIO – GALLARATE (VA), VENERDI’ 3 MARZO H. 21.00

TEATRO CONDOMINIO DI GALLARATE

“QUALCHE VOLTA SCAPPANO”

Con Rosita Celentano, Attilio Fontana, Pino Quartullo

Andrà in scena venerdì 3 marzo al Teatro Condominio di Gallarate (ore 21) “Qualche volta scappano” con Rosita Celentano, Attilio Fontana e Pino Quartullo, che ha curato anche l’adattamento e la regia per questa commedia scritta da Agnes e Daniel Besse.

“Qualche volta scappano” ricorda, per certi versi, alcuni testi di Harold Pinte, così come certi tratti tipici di Woody Allen nel descrivere particolari situazioni brillanti e un po’ paradossali.

Rosita Celentano interpreta il ruolo di Marzia, proprietaria e grande amante dei cani, che conduce insieme al suo compagno di vita Angelo (Attilio Fontana) la seguitissima trasmissione radiofonica “Chiedimi se sono felice” dedicata ai cani e ai suoi padroni.

Contrariamente a quanto di solito purtroppo succede, quando i cani vengono abbandonati per la strada, qui è un cane ad abbandonare i suoi padroni, facendoli entrare in crisi anche come coppia! A questo incredibile fatto si aggiunge l’arrivo di un amico (Pino Quartullo) che li mette di fronte alla loro vita, fino a quel momento totalmente condizionata dal loro cagnolino.

Ma si capisce in fretta che l’abbandono del cane è una metafora del loro amore, e che ognuno dei tre vorrebbe essere… il cane scappato.

La fuga dell’amato quattro zampe diviene quindi il pretesto per fare un viaggio interiore, seppur ridendo e divertendosi, per indagare sul desiderio di fuga da qualcosa di ognuno di noi. Rosita Celentano, Pino Quartullo e Attilio Fontana(attore e cantante vincitore del talent di RaiUno ”Tale e Quale” di due anni fa, giàprotagonista nel musical “Tosca” di Lucio Dalla, di “Hair”, del ”Pianeta Proibito” con Lorella Cuccarini, di “Vacanze Romane” con Serena Autieri) regalano anche dei brillanti numeri musicali cantati dal vivo; gli allestimenti sono dello scenografoFrancesco Ghisu, che ha incaricato l’affermato artista Mauro Di Silvestre di realizzare l’enorme coloratissima parete-quadro mozzafiato che vedrete in scena.

I costumi sono del popolare Giovanni Ciacci, personaggio della moda, sempre più amato e seguito grazie alle sue numerose partecipazioni televisive, come nella seguitissima “Detto fatto” su RAI2.

Prezzo biglietti da € 16,00

Prevendita: – Sabato pomeriggio presso teatro Condominio – Via del Teatro Gallarate- dalle 16.00 alle 19.00

e presso Biblos Mondadori Store- Piazza Libertà Gallarate: orari 9/12 e 15/18 tutti i giorni di apertura.

Per acquisti ONLINE: www.teatrocondominio.it e VIVATICKET: www.vivaticket.it

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 392 8980187 –biglietteria@condominioteatro.it

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 392 8980187 –biglietteria@condominioteatro.

Redazione