TV, ROBERTO FICO: TETTO 240MILA PER ARTISTI RAI? BUONA COSA. NON CREDO ARTISTI SE NE ANDRANNO

“Il tetto del 240mila per gli artisti Rai? E’una buona cosa ed ha innescato un dibattito pubblico molto importante”. Lo dice l’esponente del M5S e Presidente della Vigilanza Rai Roberto Fico, oggi ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. E’ giusto che in Rai non ci possano essere artisti che guadagnino più di quella cifra? “Ad ora dIco di si. Negli anni si è fatto un uso improprio di queste risorse, e allora dobbiamo mettere un punto per fare chiarezza sulla questione”. C’è chi dice che se il tetto venisse applicato la Rai rischierebbe di perdere i suoi volti più importanti. “Non credo a queste possibili catastrofi, non polarizzerei lo scontro tra queste idee cosi diverse”. Carlo Freccero ha detto: “i tagli al personale non funzionano quanto è il personale stesso ad essere il prodotto”. Lei cosa ne pensa? “Il problema è il chi e il come si dian valore a questo prodotto”. Cioè, a suo avviso un programma potrebbe mantenere lo stesso valore al di là di chi lo conduce? “Potrebbe essere – ha detto Fico a Un Giorno da Pecora -. ma dipende da come il tutto viene strutturato”. Quando si deciderà se il tetto dei 240mila euro verrà definitivamente applicato anche agli artisti? “Deve intervenire l’azionista, cioè il Ministero dell’Economia e quello dello Sviluppo Economico, che interpreteranno la legge”.

Da Redazione @1giornodapecora