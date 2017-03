Sabato 5 marzo andrà in onda su Rai1 a partire dalle 20,40 la seconda puntata di Ballando con le Stelle che ha ottenuto un buon risultato di audience al suo esordio il 25 febbraio scorso con oltre il 19% di share e classificandosi poi al secondo posto della classifica SocialTv dei programmi più seguiti su twitter e facebook, facendo scivolare al terzo posto l’Isola dei Famosi. Valerio Scanu che insieme a Roberta Bruzzone è una delle novità della 12a edizione dello show nel ruolo di influencer sui social e di inviato-cronista all’interno del programma, racconta le reazioni e le impressioni a caldo dei concorrenti e dei ballerini professionisti introducendo il pubblico anche dietro le quinte del programma alla ricerca di segreti e curiosità, alla sua prima esperienza nel ruolo, impara in fretta, ponendosi con garbo e gentilezza rendendosi particolarmente gradito agli addetti, ballerini e concorrenti del programma come si può vedere in questo video:

Redazione