GIUSY FERRERI: esce domani “GIROTONDO”, il nuovo album con 14 brani inediti. E domani a Milano il primo di quattro appuntamenti instore!

GIUSY FERRERI

ESCE DOMANI

“GIROTONDO”

IL NUOVO ALBUM CON 14 BRANI INEDITI

…E DOMANI A MILANO IL PRIMO DI

4 APPUNTAMENTI INSTORE NELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE!

3 MARZO – Mondadori Megastore – MILANO

7 MARZO – Galleria del disco – FIRENZE

8 MARZO – Discoteca Laziale – ROMA

9 MARZO – La Feltrinelli – NAPOLI

Dopo il successo straordinario della raccolta “Hits” , già disco d’oro, e il singolo “Volevo te” che ha scalato le classifiche conquistando in poco tempo il disco di platino, GIUSY FERRERI torna con il nuovo attesissimo album di inediti “GIROTONDO” (Sony Music), in uscita domani, venerdì 3 marzo!

«Girotondo è un album diviso in due – racconta Giusy Ferreri – la prima parte è più solare e spensierata mentre la seconda risulta più introspettiva ed emotiva. È un album che nasce dal lavoro di squadra con tanti autori e tanti stili diversi che si sono uniti per creare un progetto di cui sono molto orgogliosa.»

“Girotondo”, prodotto da Fabrizio Ferraguzzo, è composto da 14 tracce tra cui “Fa Talmente Male”, presentato sul palco della 67^ edizione del Festival di Sanremo, e un featuring in “L’amore mi perseguita” con Federico Zampaglione, autore del brano.

Oltre che con Zampaglione, l’album racchiude altre collaborazioni di rilievo, tra cui quella con Marco Masini, che ha scritto per lei “Immaginami”, con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti che ha firmato il brano “Occhi lucidi” e con altri grandi autori come Diego Mancino, Dario Faini e Roberto Casalino.

Questa la tracklist di “GIROTONDO”: “Fa Talmente Male”, “L’amore tante volte”, “Partiti Adesso”, “L’amore mi perseguita” (ft. Federico Zampaglione), “È finita l’estate”, “Occhi lucidi” (scritto da Tommaso Paradiso), “Col sole e col buio”, “Girotondo”, “La Distanza”, “Il mondo non lo sa più fare”, “Tornerò da te”, “Immaginami” (scritto da Marco Masini), “Il resto del mondo è diverso da te”, “La gigantessa”.

Da domani, inoltre, Giusy Ferreri sarà impegnata in quattro appuntamenti instore nelle principali città italiane per incontrare i fan e presentare il nuovo album. Queste le date: venerdì 3 marzo al Mondadori Megastore a Milano (Via Marghera, 28 – inizio ore 18.00),il 7 marzo alla Galleria del Disco di Firenze (Piazza della Stazione, 14 – inizio ore 18.00), l’8 marzo alla Discoteca Laziale di Roma (Via Mamiani, 62– inizio ore 18.00) e il 9 marzo a La Feltrinelli di Napoli (Via Santa Caterina a Chiaia, 23 – inizio ore 18.00).

“Fa Talmente Male” è il primo singolo estratto dall’album e il video, diretto da Gaetano Morbioli, è visibile su Vevo al seguente link:http://vevo.ly/jmc2UN.

