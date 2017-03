GIUSY FERRERI: annullate le due anteprime live previste ad aprile a Roma e Milano!

GIUSY FERRERI

ALLA LUCE DEL LIETO ANNUNCIO DI IERI

DATO DALL’ARTISTA DURANTE LA PRESENTAZIONE

DEL NUOVO ALBUM “GIROTOND

F&P GROUP e EVENTO MUSICA COMUNICANO

CHE LE DUE ANTEPRIME LIVE PREVISTE A ROMA E MILANO AD APRILE

SONO ANNULLATE

F&P GROUP e EVENTO MUSICA comunicano che, alla luce dell’annuncio della gravidanza di GIUSY FERRERI, le due anteprime live previste a Roma (4 aprile all’Auditorium Parco della Musica) e a Milano (12 aprile al Teatro Nuovo) verranno annullate per tutelare nel migliore dei modi la tranquillità dell’artista in questo bellissimo momento della sua vita privata.

La bella notizia è stata data ieri durante la presentazione del nuovo album dell’artista “GIROTONDO” (Sony Music Italy), uscito oggi.

Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 15 aprile 2017 .

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘ritiro sul luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email:ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 15 aprile 2017.

Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 15 aprile 2017 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:

TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

