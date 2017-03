Sab4Mar_VALERIA MARINI al party GIAM – Madrina della Serata

Sabato 4 Marzo 2017

presso il Planet Roma

in Via del Commercio, 36

GIAM

ospita

VALERIA MARINI

Madrina della Serata

Al Planet Roma con GIAM, notte stellare in compagnia di Valeria Marini

Sarà un appuntamento d’eccezione quello di Sabato 4 Marzo al Planet Roma con Valeria Marini, ospite di GIAM e attesissima madrina della serata che colora il sabato notte della capitale. La notte a Via del Commercio sarà impreziosita dalla presenza di Valeria a cui il pubblico riserverà una pioggia di #bacistellari…

L’appuntamento è dalle 23.30 al Planet Roma, presso Via del Commercio 36, in compagnia dei protagonisti delle notti arcobaleno. Ritroviamo i Giam Dancers, corpo di ballo costellato dalla presenza in drag di KastaDiva e dalle voci di Kristine VonTrois e DLaw. Sullenote pop di Brezet e Charlsgold, si scatena la poproom, mentre in dancefloor house arriva come guest Mads. Ne LaCocoRoom, spazio dedicato al pubblico femminile, si conferma il sound di B/Burned, mentre nella squareroom ritroviamo la bravissima Atrim. A render ancor più divertente il tutto, il celeberrimo Karaoke guidato dall’incredibile Silvana della Magliana…

Redazione