5 marzo alle 20.00 su #RAI3: CHE TEMPO CHE FA – Tra gli ospiti della serata Sabrina Ferilli, la colonna sonora è affidata a Levante

Cinema italiano da Fabio Fazio a Chetempochefa, in onda il 5 marzo alle 20.00 su Rai3. Ospiti dal talk show della domenica sono Sabrina Ferilli nel cast del secondo film di Maccio Capatonda Omicidio all’Italiana nelle sale in questi giorni e doppiatrice del film d’animazione Ballerina e Fabio De Luigi ed Elio Germano che il 9 marzo debutteranno nelle sale con Questione di karma, diretto da Edoardo Falcone con Isabella Ragonese, Stefania Sandrelli, Eros Pagni e Philippe Leroy. Nell’anteprima della trasmissione il giornalista del TG1 Francesco Giorgino parlerà del suo libro uscito il 14 febbraio Giornalismi e società. Informazione, politica, economia e cultura. La colonna sonora della prima parte della trasmissione è affidata alla cantautrice Levante che in studio canterà con la sua band Non me ne frega niente e parlerà del suo nuovo disco che uscirà ad aprile.

Con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, che legge l’attualità con la sua ironia e il suo umorismo, e non mancherà la presenza di Filippa Lagerback.

Al tavolo della seconda parte della trasmissione tornano gli ospiti fissi con la comicità surreale di Nino Frassica, le freddure di Fabio Volo e le domande impossibili di Gigi Marzullo. Dalla prima parte arrivano Fabio De Luigi ed Elio Germano, ci sarà anche l’attrice Anna Valle protagonista della fiction Sorelle in onda su Rai1 dal 9 marzo. Ron parlerà della sua avventura a Sanremo e del suo nuovo disco La forza di dire sì e sarà affiancato dai suoi colleghi Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Con Serena Dandini si parlerà di attualità e del suo libro Avremo sempre Parigi. Lo sportivo della settimana è Dominik Fischnaller campione di slittino erede della leggenda Armin Zoeggler.

Il programma di Rai3 realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, va in onda dagli studi del Centro di Produzione Rai di Milano con la regia di Cristian Biondani.

Redazione