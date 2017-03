A “Ballando con le stelle” Milly Carlucci si esibirà al posto di Maradona e sarà “ballerina per una notte”

La Rai ha revocato l’ospitata di Diego Armando Maradona, prevista nella seconda puntata dello show di Milly Carlucci Ballando con le stelle, senza dare una motivazione e per questo scatenando le teorie più impensate. Il “Pibe de Oro” avrebbe dovuto partecipare allo show come Ballerino per una notte, ma a soli due giorni dalla messa in onda del programma è arrivata la smentita (da alcune dichiarazioni rilasciate dal manager di Maradona, la Rai avrebbe dato la notizia anche se non era ancora certa ndr). Sta di fatto che a sostituire l’iconico campione sarà Milly Carlucci che per la prima volta assumerà inaspettatamente e insolitamente le vesti di Ballerina per una notte esibendosi in un affascinante tango, al fianco di Pablo Moyano, uno dei grandi maestri argentini di questa disciplina.

La conduttrice di Rai1 si mette quindi alla prova con coraggio e oltre a dover imparare in poche ore una coreografia da eseguire durante la diretta del programma, dovrà anche sottoporsi al giudizio “impietoso” della giuria. Il punteggio ottenuto con la sua esibizione sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Milly, furba e strategica? Comunque sia merita sostegno per il coraggio, l’impegno che ci metterà e per… l’idea, che sta creando attesa e curiosità.

Appuntamento quindi con lo show di Milly Carlucci #Ballandoconlestelle, questa sera in prima serata su #Rai1 alle ore 20,35

Redazione