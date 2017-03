06/03/2017 – 21:25 #RAI1: IL COMMISSARIO MONTALBANO “Come voleva la prassi”

Nuovo appuntamento con “Il commissario Montalbano“, in onda su Rai1 lunedì 6 marzo alle 21.25, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Giulio Corso, Marcello Perracchio, Roberto Nobile, Lana Vlady, Viktoriya Pisotska, Sofia Pulvirenti, Nuccio Vassallo, Mariella Lo Sardo, Massimo Spata, Giuseppe Schillaci, Matteo Taranto, Isabel Sollmann, e con la partecipazione di Sonia Bergamasco. Nell’episodio dal titolo Come voleva la prassi, il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato sul pavimento di un androne. Indosso ha solo un accappatoio intriso di sangue. Montalbano sospetta che sia una prostituta dell’Est Europa. E spera che i Cuffaro, che gestiscono il mercato della prostituzione, isolino i responsabili dl un crimine cosi efferato, Ma sarà lui stesso a subire un attentato. Montalbano scova tra i condomini un complice che ha ripreso con una telecamera il festino in cui è morta la ragazza… Durante l’indagine, Montalbano fa un incontro inquietante, che lo lascerà con molti interrogativi, con il giudice in pensione Leonardo Attard.