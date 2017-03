Standing Ovation, un concorrente non gradisce il giudizio di Loredana Berté sull’esibizione: “…l’avete massacrata” e risponde: “Tu sei massacrata dalla natura”.

“Tu sei massacrata dalla natura” questo l’insulto che è stato rivolto a Loredana Bertè uno dei giudici del programma di Antonella Clerici Standing Ovation insieme a Nek e Romina Power, nella puntata del 3 marzo, da un concorrente che non ha gradito il suo giudizio. Dopo l’esibizione dei neomelodici Emanuele Doria con il papà Gino sulle note della canzone Napule è di Pino Daniele e nonostante abbia concesso loro la standing ovation la Bertè l’ha così giustificata: “Io mi sono alzata solo per Pino”. Questa canzone va sussurrata, Pino la cantava con un filo di voce. Io lo conoscevo Pino, non c’era bisogno di urlare. L’avete massacrata”.

La critica non è stata gradita dal padre del ragazzo che di rimando ha insultato la Bertè con la frase ad inizio articolo, ricevendo i fischi del pubblico. La Bertè non ha colto la frase forse per la confusione che si è venuta a creare in studio e ha chiesto al concorrente di ripetergliela ottenendo però tutt’altra risposta: “sei una grande”.

A ripristinare l’ordine Antonella Clerici che ha chiuso la polemica ricordando che “Il giudizio della giuria è insindacabile”.

Indignazione sui social dalla reazione di Doria … La Bertè non si tocca!

Per chi volesse vedere la puntata potrà andare sul sito ufficiale della Rai, Rai play.

Redazione