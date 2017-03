07 marzo 2017 SESTO APPUNTAMENTO CON “L’ISOLA DEI FAMOSI”

Sesto appuntamento con “L’Isola Dei Famosi”, in onda martedì 7 marzo in prima serata su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, c’è Vladimir Luxuria.

Nel corso della puntata si scoprirà chi tra Simone Susinna, Giulia Calcaterra e Moreno, i tre “discussi” nominati della settimana, dovrà lasciare per sempre L’Isola Dei Famosi. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso sms, web, Twitter (@isoladeifamosi) e app Mediaset.

Scopriremo anche se Paola Barale accetterà la proposta fattale da Alessia Marcuzzi la scorsa settimana di recarsi in Honduras per fare visita ai naufraghi.

In seguito alle tumultuose vicende della scorsa puntata, la pace non regna ancora tra i naufraghi.

I concorrenti continuano a vivere in due fazioni ben distinte: Raz Degan, “in solitaria”, e il resto del gruppo. Nonostante l’arrivo di Imma Battaglia, giunta in Honduras in qualità di “ospite di Degan” per cercare di riavvicinare le due parti, sull’Isola non è arrivata la serenità sperata e, anzi, sono emerse le ragioni degli altri naufraghi. Mentre Giulia Calcaterra e Simone Susinna continuano a dimostrare la propria ostilità a Raz, Samantha De Grenet e Giulio Base, pur mantenendo solidamente la loro posizione contraria alla vita solitaria dell’ex modello, sono più aperti al confronto.

Con Stefano Bettarini in collegamento dalla Palapa, scopriremo chi sarà il nuovo leader tra Raz Degan e Malena, vincitori della prima parte dell’importante sfida. Ci sarà poi la nuova prova evolutiva, la prima in cui i naufraghi sono a conoscenza dell’identità del “comitato scientifico” dell’Isola, che gli potrà consentire il passaggio nell’Isola della Caccia. Sarà una prova combattuta, dato che l’evoluzione gli consentirà di ottenere nuovi benefit alimentari che questa settimana non hanno ricevuto.

Redazione