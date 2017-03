TORNA A TORINO LA PARTITA DEL CUORE

NAZIONALE CANTANTI E CAMPIONI PER LA RICERCA

MARTEDÌ 30 MAGGIO ORE 20.00

JUVENTUS STADIUM

Si è aperta la prevendita dei biglietti per la 26esima “Partita del Cuore” che vedrà scendere in campo la Nazionale Cantanti e i Campioni per la ricerca, martedì 30 maggio alle ore 20.00 allo Juventus Stadium di Torino.

E’ possibile acquistare i biglietti nelle ricevitorie della rete Listicket, sul sito internet www.listicket.com e tramite call center al numero 892.101

I prezzi variano dai 10 euro ai 20 euro in base ai settori:

tribuna Ovest 20 euro

tribuna Est 15 euro

tribuna Nord 10 euro

tribuna Sud 10 euro

Quest’anno, la Nazionale Italiana Cantanti celebra i trent’anni dalla nascita dell’Associazione e l’obiettivo di questa di 26/a Partita del Cuore è molto ambizioso – dichiara Gianluca Pecchini Dg della Nazionale Cantanti – ed è quello di superare il record di 2 milioni e 111mila euro ottenuto nel 2015, allo Juventus Stadium di Torino.

La raccolta fondi della Partita del Cuore 2017 servirà a sostenere la ricerca e donare speranze concrete a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus e di Fondazione Telethon.

Redazione