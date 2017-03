ISOLA DEI FAMOSI: STASERA PROPOSTA INDECENTE DI ROCCO SIGFREDI (OSPITE SULL’ISOLA) PER UNA NAUFRAGA

Nuova inaspettata sorpresa per i concorrenti de l’” Isola dei Famosi” che questa sera dalle 21.10, su Canale 5, nel corso dell’appuntamento di prima serata su Canale5 condotto da Alessia Marcuzzi, riceveranno la visita di un ex naufrago d’eccezione: Rocco Siffredi. L’ex pornodivo arriverà in Palapa per fare una proposta indecente ad una concorrente e confrontarsi con i naufraghi.

L’Isola dei Famosi è stata un’esperienza molto particolare per Rocco Siffredi, che rimane uno dei naufraghi più amati di sempre.

Redazione