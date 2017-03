L’8 marzo festeggiato sui social, finestra sul mondo: da Laura Pausini a Valerio Scanu passando per Marco Carta

Oggi la celebrazione della “giornata delle donne” in tutte le forme, tra auguri e anche qualche polemica esternata in scioperi e manifestazioni varie e molti naturalmente i post sui social Facebook, twitter e Instagram, ormai una vera e propria finestra sul mondo. Tra gli internauti più attivi cantanti, politici, uomini e donne dello spettacolo che hanno postato i loro auguri accompagnati da foto, citazioni, video canzoni…Ne abbiamo scelto alcuni

Per noi. Per le #donne che hanno imparato a farsi compagnia anche da sole. Perché non siamo sole mai se proviamo… https://t.co/ZGTOfuppsO — Laura Pausini (@LauraPausini) 8 marzo 2017

Un giorno per festeggiarvi, tutti gli altri per stupirci di voi. Auguri di cuore, donne! #8marzo #FestaDellaDonna — MARCO CARTA (@MARCOCARTA85) 8 marzo 2017

Siamo tutti nati dalla scintilla di una donna, ed è proprio di tutte le donne che sono follemente innamorato 💐 Tanti auguri #8marzo — Alessio Bernabei (@alessiobernabei) 8 marzo 2017

e naturalmente in una giornata così particolare non potevano mancare gli auguri di un forte sostenitore delle donne come Valerio Scanu

Redazione