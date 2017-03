TORNA CON DUE APPUNTAMENTI IMPERDIBILI “LITTLE BIG SHOW”: OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA GABRIEL GARKO E L’INCREDIBILE HULK

Dopo il successo riscosso a dicembre, mercoledì 8 e 15 marzo 2017, torna in prima serata su Canale 5, con due appuntamenti imperdibili, “Little Big Show“, condotto da Gerry Scotti.

Protagonisti del primo e originale talent kids, senza gara e senza giuria, bambini (tra i 4 e i 12 anni) dotati di un talento fuori dal comune nelle discipline più disparate: sportive, artistiche, scientifiche e culturali e provenienti da ogni parte del mondo.

Aspetto fondamentale è che a “Little Big Show”, prodotto da Endemol Shine Italy, non ci sono né vincitori né vinti e non è prevista alcuna giuria.

I protagonisti del talent stupiranno il pubblico con le loro performance incredibili e con la loro simpatia. Prima di ogni esibizione lo zio Gerry farà una divertente chiacchierata con loro per conoscerli meglio. Nel caso di bimbi stranieri, il conduttore si avvarrà dell’aiuto di altrettanti giovanissimi interpreti. Al termine del talk, il palco, come per magia, ruoterà e sarà allestito per ospitare l’esibizione.

Nel corso delle due serate interverranno molti ospiti che si metteranno a disposizione delle esibizioni dei ragazzi. Nel primo appuntamento saranno in studio Gabriel Garko e il mitico Lou Ferrigno, alias L’Incredibile Hulk.

Perfetto mix tra talent, talk e comedy show, senza l’ansia della competizione, “Little Big Show“ è un programma capace di riunire davanti alla tv tutta la famiglia.

Redazione