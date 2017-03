AMICI16: Squadre e giudici

Formate le squadre che si affronteranno al serale di Amici di Maria De Filippi sedicesima edizione. I posti per il Serale passano così da 10 a 12,perchè Peparini chiamato a indicare chi ammettere al serale per il ballo chiede a Maria la disponibilità di un posto in più che trova l’approvazione di Maria che per contro decide di rendere disponibile un posto in più anche per la categoria canto.

Squadra Bianca capitanata da Morgan (con il supporto di Alessandra Celentano e Boosta) sono stati ammessi dopo aver superato i loro esami oltre al cantante Lo Strego (ammesso per primo), anche il ballerino Sebastian Melo Taveira, la cantante Shady Fatin Cherkaoui, il ballerino Oliviero, il cantante Mike Bird e il cantante Thomas.

Squadra Blu di Elisa (con il supporto di Rudy Zerbi e Veronica Peparini) vede finalmente ammesso il ballerino Andreas Muller (che l’anno scorso mancò il serale per infortunio), il cantante Riccardo Marcuzzo, che con i suoi singoli Diverso e Sei Mia sta spopolando nelle classifiche Fimi e iTunes, la ballerina Vittoria Markov e la cantante Federica Carta, il ballerino Cosimo e il cantante Michele.

Ai concorrenti che hanno conosciuto i nuovi direttori artisti (Morgan ed Elisa) ed i nuovi giudici (Ermal Meta, Daniele Liotti, Ambra Angiolini ed Eleonora Abbagnato) sono state assegnate quindi le felpe blu e bianche delle rispettive squadre ammesse al “Serale”.

Redazione