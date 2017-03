Isola: Rocco Siffredi: “I naufraghi non vogliono farmi conoscere Raz, sono negativi!”

Rocco Siffredi è tornato come ospite speciale sull’#Isola dei Famosi a due anni dalla sua partecipazione e rivela in confessionale:

“Sono qui in mezzo a loro – che non sono le stesse persone con le quali ero qui due anni fa. Li guardo negli occhi e rivedo me stesso e allo stesso tempo c’è una grande confusione, ma non solo in loro anche in me stesso”.

Poi lamenta il fatto che i naufraghi gli vogliano impedire di conoscere Raz Degan a cui lui pare invece essere interessato: “A me interessa parlare con lui. Io mi sento un leader nella mia vita, vedo un gruppo invece che vuol farmi notare troppo quanto Raz sia negativo. Ecco, è questo che non voglio“.

A quanto pare l’ostracismo verso il modello israeliano non accenna a fermarsi.

Redazione