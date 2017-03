Ermal Meta : Vietato Morire ha colpito perfino il cardinal Ravasi

Ermal Meta è sicuramente la rivelazione più concreta del momento della musica. Un percorso in sordina esploso quest’anno con la 67 edizione del Festival di Sanremo dove ha conquistato meritatamente il terzo gradino del podio con un brano (Vietato Morire ndr)dal testo forte e tagliente che tratta uno degli argomenti più spinosi della nostra società civile: la violenza sulle donne ma non solo. Ebbene il brano non è sfuggito ad una eminenza di San Pietro come il cardinale Gianfranco Ravasi che nella giornata dedicata alle donne, l’8 marzo, ha scelto proprio le parole della canzone di Meta per twittare:

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai

e ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai (Ermal Meta #sanremo #8marzo) — Gianfranco Ravasi (@CardRavasi) March 8, 2017

Essere #donna è terribilmente difficile perché consiste soprattutto nell'avere a che fare con gli uomini (Conrad) @VaticanCultura #consulta — Gianfranco Ravasi (@CardRavasi) March 7, 2017

La risposta di Ermal Meta che oltre ad essersi rivelato musicalmente si sta rivelando anche umanamente molto determinato, non si è fatta attendere puntualizzando il senso più ampio del suo concetto di violenza.

E notizia di qualche giorno fa che l’autore di tanti successi di Marco Mengoni, Francesco Renga, Emma, Chiara e del vincitore della scorsa edizione del talent show Amici, Sergio Sylvestre per il quale ha scritto l’inedito Big Boy, sarà tra i giudici del Serale proprio del talent show di Maria De Filippi ..

