11/03/2017 – 20:35 #RAI1: BALLANDO CON LE STELLE Paolo Fox dalle previsioni astrali alla pista da ballo

Sabato 11 marzo torna “Ballando con le stelle”, il grande show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, con l’inesauribile energia di Paolo Belli. Le 12 coppie in gara sono pronte a sfidarsi esibendosi nelle nuove coreografie realizzate dai loro maestri, stelle internazionali della danza. Un solo obiettivo di fronte, dimostrare alla Giuria in studio e al pubblico a casa i loro progressi, nello stile e nella tecnica, per guadagnarsi un posto verso la finale.

Protagonista dello spazio “Ballerino per una notte”, l’uomo delle stelle, l’astrologo delle stars: Paolo Fox. Il celebre volto televisivo, dovrà imparare in brevissimo tempo una coreografia realizzata per lui, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dalla Giuria presente in studio. Il punteggio ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara per migliorare la classifica finale. Chissà se tra un passo di danza e l’altro, Paolo Fox, non regalerà al pubblico di Rai1, anche l’oroscopo di qualche personaggio in gara? O di un giurato? A bordo pista non mancheranno le incursioni di Valerio Scanu alle prese con l’universo social, dove racconterà curiosità, dietro le quinte e fatiche dei tredici personaggi che con impegno e costanza, ogni giorno si allenano duramente. Mentre la criminologa Roberta Bruzzone svelerà aspetti insoliti dei concorrenti. Appuntamento alle 20.35 dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma.

Un ospite che di stelle se ne intende dunque, per dare il via all’avvincente talent show di Rai1 e alle sfide tutte a passo di danza, che attendono le coppie in gara: Oney Tapia – Veera Kinnunen; Martin Castrogiovanni – Sara Di Vaira; Anna Galiena – Simone Di Pasquale; Martina Stella – Samuel Peron; Antonio Palmese – Samanta Togni; Simone Montedoro – Alessandra Tripoli; Fabio Basile – Anastasia Kuzmina; Cristhopher Leoni – Ekaterina Vaganova; Giuliana De Sio – Maykel Fonts; Alba Parietti – Marcello Nuzio; Fausto Leali – Ornella Boccafoschi ; Xenya – Raimondo Todaro.

A giudicare le loro performance sarà l’inflessibile giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith. L’ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione che, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso, e sms 475.475.1 da telefono mobile.

La colonna sonora della serata è affidata alla Big Band di Paolo Belli .

Su www.ballandoconlestelle.rai.it è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione e naturalmente commentate su tutti i social usando l’hashtag #ballandoconlestelle