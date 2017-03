Fabrizio Moro si racconta e porta dei doni ai bambini – il video 

COMUNICATO STAMPA

Da San Basilio al Pala Lottomatica, Fabrizio Moro si racconta per portare doni ai bambini presso la “Bottega dei Piccoli”, il primo “non-negozio” in Italia dove non si compra ma si scambia e si dona.

Tre tappe, un racconto, un percorso in auto attraverso Roma per far conoscere la storia positiva e di successo di un ragazzo che ha saputo valorizzare il proprio talento affrontando importanti sfide fino ad affermarsi sulla scena musicale di oggi come uno dei cantautori più amati e seguiti.

Da San Basilio al Pala Lottomatica fino alla Bottega dei Piccoli a Nuovo Salario, Fabrizio Moro si racconta per portare doni ai bambini.

A un anno dalla nascita della prima “Bottega”, “Terra dei Piccoli Onlus” presenta: “Un dono per piccoli” un viaggio on the road con Fabrizio Moro.

L’artista romano, reduce da Sanremo e impegnato nel lancio del suo ultimo disco “Pace”, ha ripercorso in macchina alcuni luoghi di Roma a lui più cari per sostenere la onlus Terra dei Piccoli.

Ne è nato un videoracconto, curato da Fabrizio Finamore e realizzato da Amarena Pictures, che entra con garbo nell’animo di un artista dalla grande sensibilità, che ne racconta aneddoti, retroscena, aspetti inediti del suo percorso di crescita di uomo e di artista, e che gli permette di lasciare anche un messaggio finale significativo per i più giovani.

Costituita da privati cittadini che hanno deciso di mettersi al servizio dei bambini, Terra dei Piccoli è una associazione senza fini di lucro che un anno fa ha aperto a Roma la Bottega dei Piccoli, il primo “non-negozio” in Italia per contrastare la povertà dei bambini. Uno spazio dove, senza l’uso del denaro, viene agevolato il baratto e il regalo per permettere ai genitori e alle strutture d’accoglienza per minori di poter disporre di beni utili, quotidiani, spesso necessari.

La Bottega dei Piccoli è a Roma in via Montaione 44.

Guarda il video : https://youtu.be/4LPV8wtWk2Y