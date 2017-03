Isola dei Famosi: per Rocco Siffredi Samantha è molto brava a manipolare e insieme a Giulio Base “Hanno una precisa strategia“

Rocco Siffredi ospite sull’#Isola dei Famosi, se da una parte ha portato la pace tra il gruppo e Degan prendendo le sue difese, dall’altra, da ‘osservatore’, sentenzia: “Su quest’isola non c’è democrazia. Comandano Samanthe e Giulio, perché accettate che decidano tutto loro? Sono attori, loro sono la Roma bene e hanno una strategia assolutamente precisa. Samantha è molto brava a manipolare, La Roma bene “. Parole che ottengono un risultato nella ribellione degli altri e le discussioni infatti non tardano ad arrivare: Eva contro Nancy e Malena che, dimenticato l’idillio, non sopporta più la vicinanza di Moreno e spiega Simone: Non posso parlare da solo con Rocco che arriva subito lui – spiega a Simone e a Nancy – E’ diventato un incubo, il mio chihuahua è meno appiccicoso, mi sono fatta il cagnolino pure sull’isola”.

