ASCOLTI TV: C’è Posta per Te con l’ultima puntata vince ancora.

Prime time con la curva di Canale5 con C’è posta per te al comando fra il 20 ed il 25% di share, la puntata conclusiva del people show è stata seguita da una media di circa 4.8 milioni di spettatori. La linea blu di Ballando con le stelle si è mantenuta subito sotto la soglia del 20%. Nel corso della serata la curva di C’è posta per te vola fin verso il 33% di share, con la curva di Ballando con le stelle che riesce a sfondare il muro del 20% di share. Ovviamente i dati sono riferiti alla serata di Sabato 12 Marzo 2017.

(da TvBlog):

Lieve calo dello Show di Milly Carlucci che è stato seguito da una media di 3.8 milioni di spettatori e che la settimana prossima andrà a scontrarsi con una puntata speciale di Uomini e donne di Maria De Filippi.

In conclusione il people show di Maria De Filippi si è mantenuto stabile al primo posto negli ascolti per nove sabati consecutivi confermandosi leader assoluto. Complessivamente questa ventesima edizione di C’è posta per te si porta a casa una media di circa 5 milioni di spettatori con uno share del 24%.

Redazione