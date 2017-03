CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO: al via il 20 marzo le votazioni online per il contest 1M NEXT che porterà 3 giovani artisti italiani sul palco del Concertone

CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017

1M NEXT – il contest dedicato a giovani artisti italiani

ECCO I 110 ARTISTI EMERGENTI

CHE ACCEDONO ALLE SELEZIONI FINALI

3 DI LORO SALIRANNO

SUL PALCO DI PIAZZA SAN GIOVANNI A ROMA

AL VIA LUNEDÌ 20 MARZO LE VOTAZIONI

(GIURIA DI QUALITÀ + GIURIA POPOLARE)

Torna il Concerto del Primo Maggio a Roma, uno degli eventi più attesi del panorama musicale italiano e, anche quest’anno, ci sarà la possibilità per giovani artisti italiani di salire sul palco di Piazza San Giovanni attraverso, 1M NEXT, il contest dedicato alle giovani promesse italiane!

1M NEXT porterà 3 nuovi artisti sul palco del Concertone di piazza San Giovanni. A partire da lunedì 20 marzo al 5 aprile il pubblico potrà manifestare la propria preferenza votando il video dell’Artista preferito, al link www.primomaggio.net/1mnext

Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una giuria di qualità composta da addetti ai lavori di provata fama e competenza. La valutazione finale del singolo Artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità. La Giuria popolare web inciderà per il 30% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 70%.

Il contest è organizzato da iCompany e Ruvido Produzioni, le due società che, a partire dall’edizione 2015, organizzano il Concerto del Primo Maggio di Roma promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL.

1MNEXT 2017 – La Giuria di qualità

Massimo Bonelli, Silvia Boschero, Massimo Cotto, Lele Marchitelli, Davide Poliani

1MNEXT 2017 – I 110 selezionati

60 Frame, Addio Proust!, Agosta, Amarcord, Andrea Cerrato, Antonio Langone, Audio Magazine, Bif, Black Beat Movement, Bosco, Brilla, Cagliostro e l’Alchimia, Cecco e Cipo, Cicciuzzi, Cortex, cristina russo neosoul combo, Damasco, Damash, Damiano Mulino, DeltaWaves, Diecicento35, Doc Brown, Doro Gjat, Droning Maud, Earthset, Electric Circus, Etimo, ExtraDry, Galoni, Hazan, I Beddi Musicanti Di Sicilia, I Giardini di Chernobyl, I Misteri del Sonno, i Profugy, I Santi Bevitori, Il Branco, Il Grande Capo, Il sogno della Crisalide, Incomprensibile Fc, Ivan Granatino, La Governante, La Scala Shepard, Lady Madness, Lapingra, Lastanzadigreta, Le Fasi, Le Furie, Le Maschere, Le Strade del Mediterraneo, Livio Livrea, Lo yeti, Lorenzo Di Deo, Lorenzo Summa, Lovespoon, Luca D’Aversa, Luca Loizzi & la Folk ‘n Roll Band, Marat, Marco Ancona, Maripensa, Massimo Francescon Band, Matteo Passante e la Malorchestra, Mexico86, Mik, Misga, Mistura Louca, Molla, Monica Pinto, Moody, Mud, Nadiè, Neon Ma, Never Trust, Neveralone, Nudi, Out Of Place Artifacts, Parranda Groove Factory, Pasquale Demis Posadinu, Poveroalbert, Puntinespansione, Pupi di Surfaro, Random Clockwork, Raniss, Renanera, Rocky Horror, Salamone, Serena Abrami, Sha’Dong, Sica, Simone Fornasari, Simone Gamberi, So Does Your Mother, Stanis, Suntiago, Symo, Tamuna, Tartaglia Aneuro, The Bankrobber, The Bubbles, The Flyers, The General Brothers, The Panicles, The Sick Dogs, TheRivati, Twee, Twist Contest, Vhsupernova, VillaZuk, Visioni di Cody, Zebra Fink, Zein.

Ulteriori informazioni su www.primomaggio.net/1mnext