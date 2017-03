FEDEZ: lo scherzo “pesante” delle Iene e di J-Ax finisce in… pianto ! GUARDA VIDEO

Contro il secondary ticketing, scandalo emerso nei mesi scorsi in seguito a un’inchiesta de ‘Le Iene’, c’è stata un’alzata di scudi da parte da tanti nomi importanti del panorama musicale italiano tra cui J-Ax e Fedez e proprio a quest’ultimo il suo socio in affari, in tour in questi giorni con lui, ha ben pensato di fare uno scherzo.Con l’aiuto delle Iene, la complicità dell’avvocato del rapper, Christian Magaletti, e del produttore Clemente Zard, a Fedez viene fatto sapere che la Questura ha bloccato decine di migliaia di biglietti perché venduti attraverso il secondary ticketing. Al rapper crolla il mondo: Fedez pensa che i palazzetti riempiti anche in più date, così, resterebbero vuoti. Cerca poi di mettersi in contatto con la mamma, che le fa anche da agente, ma la donna non riesce a tranquillizzarlo. L’avvocato gli spiega che a vendere tutti i biglietti col secondary ticketing è stato proprio Zard e il rapper inizia a disperarsi. La situazione precipita quando Matteo Viviani si palesa nello studio dove Fedez e J-Ax stavano provando. Fornendogli documenti falsi, la ‘Iena’ fa credere a Fedez di aver firmato accordi con Zard per spartirsi i proventi del bagarinaggio online alle spalle di J-Ax. Quando Fedez scopre che J-Ax è la mente dello scherzo scoppia in un pianto nervoso accompagnato da espressioni colorite

