ILARIA PORCEDDU: dal 31 marzo in radio “SETTE COSE”, brano che anticipa il nuovo album d’inediti, in uscita il 7 aprile!

ILARIA PORCEDDU

DAL 31 MARZO IN RADIO IL BRANO

“SETTE COSE”

CHE ANTICIPA IL NUOVO ALBUM D’INEDITI

IN USCITA IL 7 APRILE!

ILARIA PORCEDDU torna, a 4 anni dal suo ultimo lavoro discografico, con un nuovo album d’inediti che uscirà il 7 aprile (LineaDue, distribuzione Pirames International).

L’album sarà anticipato dal singolo “SETTE COSE”, in radio da venerdì 31 marzo, e dal videoclip ufficiale, diretto da Tiziano Russo, che verrà pubblicato lo stesso giorno sul canale YouTube dell’artista.

“SETTE COSE” è stato scritto da Francesco De Benedittis e Antonio Toni ed è un brano dalle preziose soluzioni melodiche e armoniche, che si distingue anche per le sonorità raffinate ed eleganti che valorizzano appieno le qualità vocali dell’artista.

“7 regole che governano il semplice e universale rincorrersi in amore – racconta Ilaria Porceddu – Queste regole coincidono con 7 dei miei difetti che consapevolmente ammetto di avere, a me stessa e alla persona che ho perso. Quindi anche l’amore è imperfetto… come noi.”

Ilaria Porceddu nasce a Cagliari il 16 Ottobre 1987. Già dalla giovanissima età comincia a mostrare passione e dedizione verso la musica, studiando pianoforte, canto, teoria e solfeggio, musica d’insieme e informatica musicale. Dopo tanta gavetta suonando nei piccoli locali della Sardegna e di tutta Italia, nel 2004, all’età di 16 anni, vince il “Festival della Sardegna” e il “Festival di Castrocaro“. Dopo il diploma scientifico, Ilaria si trasferisce a Roma per iniziare la sua collaborazione artistica con Peppe Vessicchio e Marco Rinalduzzi, con cui realizzerà il suo primo album. Nel 2008 è special guest del tour “L’uomo delle stelle” di Ron e prende parte alla prima edizione di “X Factor”, arrivando in semifinale. Sempre nel 2008 pubblica il suo primo album “Suono Naturale” (Sony Music). Nell’estate del 2009 apre i concerti del tour di Gino Paoli “Storie“ e nell’autunno dello stesso anno viene chiamata da Luca Tommassini a far parte del cast del “Pianeta Proibito” in qualità di attrice e cantante. A quella prima esperienza sono seguite numerose collaborazioni in ambiente teatrale che la vedono comporre colonne sonore per spettacoli di grande successo in Italia e all’estero. Consegue la laurea in “Arti e Scienze dello spettacolo” con tesi in Etnomusicologia sulla storia e la tradizione del Canto Sardo a Chitarra in Sardegna. Nel giugno del 2012 realizza il progetto “Personale“, che la vede coinvolta oltre che come interprete anche come autrice dei suoi brani. Il 14 febbraio 2013, in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, in cui si classifica al 2° posto nella categoria Giovani, pubblica il nuovo album di inediti, “In Equilibrio” (D’Altro Canto/EMI Music). Nel 2014 è in scena al Teatro “Sala Umberto” di Roma come protagonista dello spettacolo “Strimpelli e Vinile” con Attilio Fontana ed Emiliano Reggente. Nel 2016 firma la colonna sonora di “Per Anna”, corto pluripremiato in festival nazionali e internazionali (compreso nella cinquina dei David di Donatello 2015), che anticipa la prima traccia (“Sas Arvures”) del suo nuovo album d’inediti in uscita ad aprile.

Redazione