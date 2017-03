SETTIMO APPUNTAMENTO CON “L’ISOLA DEI FAMOSI”: PAOLA BARALE SBARCA IN HONDURAS

Settimo appuntamento con “L’Isola Dei Famosi”, in onda martedì 14 marzo in prima serata su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, c’è Vladimir Luxuria.

Continuano gli arrivi di ospiti speciali sull’Isola dei Famosi. Questa settimana assisteremo allo sbarco in diretta di Paola Barale, che, accettato l’invito di Alessia Marcuzzi, raggiungerà la Palapa per far visita a Raz Degan e a tutto il gruppo di naufraghi.

La settimana honduregna è stata vivacizzata dalla presenza di Rocco Siffredi. L’ex naufrago, che ha passato alcuni giorni con i concorrenti sull’Isola della Caccia, ha dispensato consigli, ricordato momenti importanti della sua vita da isolano ponendosi da buon intermediario tra Raz Degan e il resto del gruppo. Rocco, nel corso della sua permanenza, ha inoltre evinto che Samantha De Grenet e Giulio Base su ogni decisione da prendere, hanno una forte influenza sul gruppo e li ha scherzosamente ribattezzati: “la Roma Bene”. E proprio contro questo duo si sono iniziate a muovere le prime critiche, come quelle di Nancy Coppola e Malena che si lamentano del loro atteggiamento autoritario. Moreno, invece, bersaglio del malcontento dei naufraghi delle scorse settimane, cerca di mantenere un profilo più moderato ed equidistante da tutti, riavvicinandosi anche a Raz.

In collegamento dalla Palapa, con l’inviato Stefano Bettarini, scopriremo chi sarà il nuovo leader della settimana e gli esiti della nuova prova evolutiva: se i naufraghi riusciranno a superarla, conquisteranno il passaggio alla nuova isola, l’Isola dell’Homo Sapiens, ultimo passaggio evolutivo di questa edizione antropologica del programma.

Nel corso della puntata si scoprirà anche chi tra Simone Susinna, Moreno e Raz Degan, i tre nominati della settimana, dovrà lasciare per sempre L’Isola Dei Famosi e ancora, in studio Alessia accoglierà Giulia Calcaterra, l’ultima concorrente eliminata.

Il sito ufficiale con contenuti inediti (curiosità, foto, video di backstage) è http://www.isola.mediaset.it e l’applicazione gratuita Mediaset è disponibile per tutti i device in tutti gli store digitali. L’hashtag ufficiale del programma è #isola.

Redazione