ISOLA DEI FAMOSI: Raz e Paola è “amore vero”

Felice, emozionato e commosso così è apparso Raz Degan alla vista della sua “bionda”, Paola Barale, e nonostante il modello israeliano sia stato nominato e messo in sfida ancora una volta dagli altri naufraghi non sembra darsene pena tutto preso dalla sua “sorpresa” arrivata sull’Isola solo per lui. L’incontro tra i due è stato sicuramente il momento che più ha catalizzato l’attenzione del pubblico nella puntata di ieri piuttosto “litigarella” (con Samantha De Grenet presa di mira da Degan in Palapa e da Rocco Siffredi in studio), che riponeva in questo incontro grandi aspettative su un possibile ritorno di fiamma tra i due che hanno passato una notte insieme mentre gli altri naufraghi sono a festeggiare in un’ altra isola. Queste le loro parole pronunciate dai due nel confessionale da cui si evince, nonostante si siano lasciati da tempo, un sentimento forte, sincero ed inesauribile.

“ Trovare Paola con me è un miracolo, è un regalo caduto dal cielo. È proprio una stella cadente, è incredibile “, ha spiegato Raz Degan nel confessionale. Come risulta dai daytime pubblicati dalla produzione, l’ex modello israeliano si è mostrato piuttosto premuroso e preoccupato con lei: “ Amore sistemo tutto veloce e poi sono tutto tuo. Metti le scarpe amore, è pieno di coralli. Metti qualcosa, fai attenzione. Passiamo la notte davanti al fuoco, che bello. Che regalo bionda. Adesso ti faccio un castello”.

Raz Degan, in un altro confessionale si è lasciato prendere dall’emozione e ha espresso anche qualche parola tenera per la sua ex: “ Con Paola abbiamo girato il mondo. Per 14 anni, siamo stati insieme e abbiamo fatto dei viaggi memorabili. Eravamo in tutti i continenti. Sono contento di stare con lei come ai vecchi tempi. Dopo di lei non ho avuto un’altra donna, un’altra compagna. Il rispetto è rimasto e anche l’amore. Ne sono sicuro. Averla qua con me è un sogno, soprattutto dopo il mese che ho passato da solo” .

Anche Paola Barale è apparsa molto felice di trascorrere la notte con lui: “ Ti devo dire cento cose, ma non me le ricordo…guarda le stelle, è bellissimo” . In confessionale, anche lei ha ribadito l’amore che la lega al suo ex fidanzato: “ Con lui, in questa situazione, mi sento completamente sicura, protetta e anche coccolata. È stato, è e sarà sempre il grande amore della mia vita, ma un amore che è andato oltre, che si è trasformato, un amore vero”.

Redazione