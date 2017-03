Nesli

SE GUARDI IL CIELO

Il nuovo singolo in radio dal 17 marzo

Sarà in radio da venerdì 17 marzo il nuovo singolo di Nesli “SE GUARDI IL CIELO ” tratto dall’album “KILL KARMA la mente è un’arma ”uscito il 10 febbraio 2017 su etichetta Universal/GoWild prodotto da Brando.

Attualmente impegnato su Sky Uno con il programma “Celebrity MasterChef”, il nuovo spin-off del cooking show più amato della televisione.

Nesli ha superato con coraggio e determinazione il guado del rap e ha intrapreso come un esigenza irrinunciabile un percorso artistico variegato, sperimentando sempre generi nuovi fino a costruirsene uno tutto suo. Da cantautore “storto”, come si definisce lui stesso, simbolicamente Nesli ha ucciso il suo karma per aprire tutte “le gabbie creative” e abbattere così tutte le ipocrisie che ci circondano.

“Ho imparato a cercare la mia strada, procedendo a tentoni come un bambino… Ho sempre fatto scelte difficili, senza mai aggrapparmi a cliché. La spiritualità in contrasto con la realtà che spesso ci circonda è per me la vera fonte di ispirazione, quello che sei tu te lo porti dentro mentre il cuore ti dice restae la mente ti grida "vai" perché tu non sei solo . Se guardi il cielo …Tu non sei solo mai.

