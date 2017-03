LORY DEL SANTO: HO PROVATO 4 VOLTE CON LA FECONDAZIONE ASSISTITA MA E’ ANDATA MALE. VORREI UNA FIGLIA A 58 ANNI

“Vi rivelo una cosa che non avevo mai detto prima: appena tornata dall’Isola dei Famosi, provai quattro volte ad avere un figlio, con la fecondazione assistita. Purtroppo non ci sono riuscita”. La showgirl Lory Del Santo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato il suo desiderio di avere un figlio, anche se non è più giovanissima. Quindi lei è davvero convinta: vuole un figlio, a 58 anni. “Si, voglio un figlio, perché l’amore deve essere coronato da qualcosa di indelebile”. Come sta provando ad averlo? “Sto provando a fare quanto possibile, mi piacerebbe avere una bambina”. Il suo fidanzato però ha solo 25 anni…”Quando c’è l’amore e ce la voglia di fare, perché mettere freni? E poi mi chiedo anche: perché non si può adottare, solo perché c’è un problema di età del mio compagno? Questi limiti stupidi non li ho mai capiti”. Come chiamerebbe sua figlia? “Alù. Deve essere un nome corto e facilmente ricordabile”. Il suo fidanzato si chiama Cucolo di cognome, quindi sua figlia si chiamerebbe Alù Cucolo…”Infatti il suo cognome è inutilizzabile, meno male che si può usare anche il cognome della mamma”, ha commento la Del Santo a Rai Radio1

da RedazioneUngiornodapecora