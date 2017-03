MICHELE BRAVI ospite AMICI in onda sabato alle 14.10 su Canale 5. Dal 25 marzo al via la fase serale. VIDEO

Sabato 18 marzo alle ore 14.10 su Canale 5, andrà in onda l’ultimo appuntamento pomeridiano di Amici16 prima del Serale in onda da sabato 25 marzo in prima serata con una giuria formata da Meta, Ambra Angiolini ed Eleonora Abbagnato e quarto giudice Daniele Liotti e con Elisa direttore artistico della squadra blu (costituita da: Riccardo Marcuzzo (canto), Vittoria Markov (ballo), Andreas Muller (ballo), Federica Carta (canto), Cosimo Barra (ballo), Michele Perniola (canto) e Morgan direttore artistico della squadra bianca (costituita da: Sebastian Melo Taveira (ballo), Lo Strego (canto), Shady (canto), Oliviero Bifulco (ballo), Mike Bird (canto) , Thomas Bocchimpani (canto).

Nell’appuntamento pomeridiano di sabato 18 marzo ospite i studio da Maria De Filippi il quarto classificato al Festival di Sanremo 2017 Michele Bravi che canta il singolo già disco d’oro Il diario degli errori estratto dal suo nuovo album Anime di carta, presentato alla 67a edizione del Festival di Sanremo e con cui si è classificato al 4 posto.

Redazione