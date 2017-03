Ascolti di sabato 18 marzo 2017: ‘Ballando con le stelle’ stravince sulle ‘Olimpiadi della Tv’ in crescita sul finale fino al 29% di share E VALERIO SCANU che canta GUARDA VIDEO

La quarta puntata di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci e Paolo Belli ha avuto un’inizio diverso dalla classica liturgia perché è stato proposto un blind test solo per i concorrenti vip così abbiamo potuto vedere le celebrità esibirsi soli nella pista, hanno dimostrato le tecniche imparate in questo primo mese.

Per il resto :

Solita polemica di Alba Parietti che non accetta il giudizio della giuria sulla sua mancata “crescita” in veste di ballerina,

Il momento emozionante offerto dalla coppia anche nella vita composta dagli iconici Franco Nero e Vanessa Redgrave nello spazio “ballerino per una notte”, una fusione di sentimento,eleganza e semplicità che ha fortemente caratterizzato la quarta puntata del programma di Rai Uno.

L’eliminazione prevedibile di Fausto Leali – Ornella Boccafoschi

I vip salvi che accedono alla quinta puntata sono: Oney Tapia, Martin Castrogiovanni, Simone Montedoro, Martina Stella, Antonio Palmese, Xenya, Fabio Basile, Giuliana De Sio, Alba Parietti.

Valerio Scanu che per la prima volta si è esibito nella sua vera veste di cantante su un successo di Adele Skyfall , un breve inserimento musicale, mentre i maestri di ballo in pista si esibivano in un medley, un ritaglio di spazio musicale insolito per il programma ma molto gradito che potrebbe diventare un’abitudine nel dare più risalto alla vera “professione” dell'”occhio indiscreto” del programma facendone un ulteriore punto di forza. In breve, qualche polemica in meno e più spazio alla musica interpretata dalla bella voce di Valerio Scanu e considerato il picco di ascolto al momento della sua esibizione.

GLI ASCOLTI come dalle curve di TvBlog: Nella sfida inedita con le Olimpiadi della Tv di Maria De Filippi questa volta il programma di Milly Carlucci stravince con con la linea blu di Anteprima Ballando con le stelle tra il 15 ed il 20% di share e nel prime time al comando sulla linea del 20% di share, in crescita sul finale fino al 29%. La curva di Speciale Uomini e Donne le olimpiadi della Tv parte attorno al 19% per poi perdere qualche punto e chiudere in solitaria al 22% di share.

La sovrapposizione fra Ballando con le stelle 12 e Speciale Uomini e Donne (21:26- 24:42) vede il 21,50% per Ballando ed il 16,73% per Speciale Uomini e Donne.

