21/03/2017 – 21:20 #RAI2: MADE IN SUD Ospiti musicali Giovanni Allevi e Giusi Ferreri

Divertimento assicurato con le new entry di Made in Sud: Alessandro Di Carlo, Marco Bazzoni e Antonio D’ Ausilio che con i comici storici del live show Paolo Caiazzo, I ditelo voi, gli Arteteca e tutti gli altri, sono su Rai2 martedì 21 marzo alle 21.20, insieme a Gigi D’Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Gli ospiti musicali di questa seconda puntata sono il maestro Giovanni Allevi, che si esibirà in un virtuoso duetto con Gigi D’Alessio e Giusi Ferreri che presenterà un suo nuovo brano. Non mancheranno le musiche del dj Frank Carpentieri a sottolineare il ritmo frenetico dello show e i twitter del Prof. Enzo Fischetti. Made in Sud è un programma realizzato dal Centro di produzione di Napoli in collaborazione con la Tunnel produzioni. Autori del programma sono Nardo Mormone e Paolo Mariconda. La regia è di Sergio Colabona.

Redazione