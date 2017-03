ISOLA DEI FAMOSI: Simone ha un malore e Raz Degan interviene”Se stai ancora male ti regalo un pesce da mangiare. Così ti passa il dolore allo stomaco”.

All‘ Isola dei Famosi cambiano gli equilibri. Mentre Samantha e Giulio sono sempre più isolati, Nancy, Malena e Simone sono sempre più vicini a Raz Degan anche dopo il gesto fatto da quest’ultimo nei confronti di Susinna in difficoltà dopo un lieve malore a causa della debolezza per la fame. Raz gli ha donato un po’ del pesce che aveva pescato: “Se stai ancora male ti regalo un pesce da mangiare. Così ti passa il dolore allo stomaco“.

Il gesto e le parole di Raz Degan hanno fatto ricredere sia Simone che gli altri naufraghi Malena e Nancy mentre Samantha De Grenet parla di complotti: “Ti ha donato un pesce? Da nemico giurato ad amico per la pelle”, ha detto rivolgendosi a Simone.

