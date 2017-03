Ottavo appuntamento con “L’Isola Dei Famosi”, in onda domani, martedì 21 marzo, in prima serata su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, c’è Vladimir Luxuria.

In primo piano ci sarà il televoto che sancirà chi tra Raz Degan, Eva Grimaldi e Simone Susinna dovrà abbandonare l’Isola dell’Homo Sapiens. A deciderlo, come sempre, il voto dei telespettatori. L’eliminato della settimana avrà la possibilità di rimanere in gara ritornando al primo stadio dell’evoluzione sull’Isola Primitiva, nella quale incontrerà Moreno e potrà provare ad arrivare in finale.

Dopo la diretta di martedì scorso, gli equilibri nel gruppo si sono rotti e sull’Isola dell’Homo Sapiens il duo Samantha e Giulio viene criticato da Eva, Nancy, Malena e Simone, che hanno capito di essere stati pilotati nelle loro passate nomination e in altri momenti del gioco.

Non manca neanche un inaspettato accenno di ostilità tra Giulio e Samantha, con quest’ultima che non ha perdonato al regista di non averla difesa durante l’ultima diretta. Raz, invece, rinvigorito dall’incontro con Paola Barale, continua la sua vita da isolano indipendente, osservando lo sfaldarsi del gruppo e mostrandosi però disponibile a condividere la sua fruttuosa pesca con Nancy, Simone e Malena nei loro momenti più critici, come quelli della discussa prova ricompensa settimanale.

L’avventura in solitaria di Moreno, sull’Isola dei Primitivi, è stata segnata dal maltempo che ha reso più difficile la ricerca del cibo e gli ha causato anche qualche piccolo problema fisico che, però, non ha intaccato la volontà di proseguire il gioco.

Stefano Bettarini, in diretta dalla Palapa, introdurrà la sfida che decreterà chi sarà il nuovo leader della settimana, ruolo prezioso e ambito soprattutto in questi momenti di gioco in avvicinamento alla finale.

Il sito ufficiale con contenuti inediti (curiosità, foto, video di backstage) è www.isola.mediaset.it e l’applicazione gratuita Mediaset è disponibile per tutti i device in tutti gli store digitali. L’hashtag ufficiale del programma è #isola.

Redazione