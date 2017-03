PRINCE La sorella Tyka Nelson rivela: ”Sapeva che stava per morire e si stava preparando…”

Prince sapeva che stava per morire e si stava preparando. Lo ha rivelato la sorella di Prince, Tyka Nelson, durante un’intervista per un programma della Tv americana ABC, “People Icons: Gone Too Soon”, dedicato alle celebrità scomparse. “Tre anni fa mi chiamò e mi disse: ‘Ho fatto tutto quello che dovevo fare nella vita’. Mio padre e Prince parlavano sempre con questi strani indovinelli. Ma lui sapeva e voleva avvisarmi. Aveva bisogno di andare, era stanco”. Tyka Nelson ha anche raccontato di aver visto il fratello nella sua dimora di Paisley Park qualche giorno prima della sua morte. “L’ultima volta che l’ho visto scherzavamo, ci siamo abbracciati tante volte”. Di recente, si è aperta alle confidenze su Prince anche la sua ex moglie, Mayte Garcia: i due sono stati sposati per quattro anni. Per farlo, però, Mayte ha preferito scrivere un libro, il memoir “The Most Beautiful: My Life With Prince“. Tra i temi trattati nell’autobiografia, la morte del figlio della coppia, sei giorni dopo la nascita, nel 1996, a causa di una malattia genetica rara: “Io penso che lui non abbia mai superato questa cosa. Non so d’altra parte come chiunque possa. Io stessa non ci sono riuscita”. (105.net)

Redazione