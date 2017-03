“Il segreto di Amici? Cambia e cresce insieme ai ragazzi” parola di Maria De Filippi

Amici – Serale: Parte sabato 25 marzo, in prima serata su Canale 5

Giudici: Ambra, Ermal Meta, Daniele Liotti ed Eleonora Abbagnato.

Maria De Filippi su “TvSorrisi e Canzoni“spiega: “Il nostro è un programma longevo perché nasce dai ragazzi e si adegua alle loro esigenze mano a mano che cambiano le generazioni”

E’ il talentshow più longevo perchè in continua evoluzione che in Italia da 16 anni sforna continuamente nuovi talenti. Anche quest’anno le novità sono poche ma decisive: i ragazzi passati al serale sono 12 (e sono stati ammessi anche giovani sotto i 18 anni), la giuria diventa stabilmente di 4 elementi (mentre l’anno scorso Morgan faceva da battitore libero) e i direttori artistici saranno affiancati dai “co-coach, per i Blu guidati da Elisa ci saranno Veronica Peparini (danza) e Rudy Zerbi (canto), per i Bianchi di Morgan tocca ad Alessandra Celentano (danza) e Boosta (canto).

Al centro di tutto però ci sono i ragazzi. “Il fatto che i ragazzi arrivano qui e ti consegnano in mano un sogno mi fa sentire come se fosse sempre la prima volta – racconta la De Filippi al settimanale -. E mi emoziona sempre tantissimo vedere quando uno alla fine ce la fa”. Nel caso del “Serale” poi è come se il programma, partito a ottobre, si mettesse il vestito da gran galà. “Per i ragazzi accedervi è come aver già vinto – racconta la conduttrice -. La magia è tutta per loro, i ballerini lavorano con Giuliano Peparini, ed è il massimo a cui possono aspirare. Idem per i cantanti, che entrano in contatto con i direttori artistici e iniziano a conoscere un mondo che prima avevano visto solo in tv”.

E non mancheranno alcune sorprese nella prima puntata. A partire dagli ospiti, Luca e Paolo e il commissario Montalbano: Luca Zingaretti

