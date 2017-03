ISOLA DEI FAMOSI DEL 21/03/2017: RAZ DEGAN RIVALUTATO DAI NAUFRAGHI – IN NOMINATION Malena, Giulio Base e Samantha De Grenet

I consigli di Paola Barale a Raz Degan durante la settimana di permanenza sull’isola dei famosi sono serviti riuscendo ad ammorbidire il modello che ha “riscoperto” la “condivisione”. E infatti in occasione di un malore di Simone Susinna ha, tra lo stupore dei naufraghi, condiviso un pesce pescato per farlo stare meglio, gesto che gli è valso il riavvicinamento degli altri naufraghi ad eccezione di Giulio Base e soprattutto Samantha De Grenet che non crede nella sua redenzione. Ma ormai gli equilibri all’isola sono decisamente cambiati andando a favore di Raz Degan che gode del consenso del pubblico e dalla cui parte si sono schierati Malena, Susinna e Nancy Coppola, lasciando isolati Giulio Base e Samantha De Grenet .

I nominati della serata di ieri sono: Malena, Giulio Base e Samantha De Grenet che ha ricevuto il “bacio di Giuda” della Grimaldi per averla nominata la settimana scorsa e ritenuta responsabile della sua uscita. Poco male comunque perchè dalla settimana scorsa le uscite dal gioco non sono comunque più definitive, ma coincidono con un esilio momentaneo all’isola dei primitivi.

Ma in una edizione non proprio entusiasmante, molto graditi dal pubblico sono stati i teneri siparietti che hanno visto protagonisti Raz Degan e Paola Barale degni di una soap mostrati prima di ogni lancio pubblicitario e che hanno appassionato tutto il pubblico sul “ritrovato” amore tra Raz Degan e Paola Barale la cui partecipazione a contribuito non poco a tenere vivo l’interesse attorno al programma di Canale5 che ieri ha raccolto davanti alla televisione 4,140.000 telespettatori pari al 21,01% di share.

