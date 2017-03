RAI1: BALLANDO CON LE STELLE Gli eroi del Mundial ’82, Zico e Gentile, ballerini per una notte

Sabato 25 marzo ore 20,35, quinto appuntamento con Ballando con le stelle, la trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci. Questo sabato doppietta di ospiti, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico saranno presenti due leggende dello sport per una sfida tra campioni del mondo: Arthur Antunes de Coimbra, per tutti Zico e Claudio Gentile. Zico, soprannominato dalla stampa “il galletto”, ex attaccante brasiliano e allenatore di calcio internazionale, in Italia ha indossato la maglia dell’Udinese, ma per il Brasile ha partecipato a diverse edizioni del Mondiale. Gentile, è stato campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982. La sua carriera calcistica è legata alla maglia della Juventus, squadra nella quale è rimasto per undici anni.

Dopo aver disputato allo Stadio di Sarriá di Barcellona, la finalissima Italia vs Brasile, uno dei più grandi incontri di calcio di tutti i tempi, i due fuoriclasse si ritrovano sulla pista di “Ballando con le stelle” per una nuova entusiasmante sfida.

Due stelle dello sport dunque, per dare il via all’avvincente talent show di Rai1 e alle sfide tutte a passo di danza, che attendono le coppie in gara: Oney Tapia – Veera Kinnunen; Martin Castrogiovanni – Sara Di Vaira; Martina Stella – Samuel Peron; Antonio Palmese – Samanta Togni; Simone Montedoro – Alessandra Tripoli; Fabio Basile – Anastasia Kuzmina; Cristhopher Leoni – Ekaterina Vaganova; Giuliana De Sio – Maykel Fonts; Alba Parietti – Marcello Nuzio; Xenya – Raimondo Todaro.

A giudicare le loro performance sarà, ancora, l’inflessibile giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith. L’ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione che, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso, e sms 475.475.1 da telefono mobile.

Valerio Scanu nel suo inedito ruolo di “occhio indiscreto” e cronista all’interno del talent il compito di curare il rapporto con gli spettatori e attraverso i social network guidere gli utenti alla scoperta del programma TV di Rai1.

Le sorprese a Ballando con le stelle, non finiscono mai. Apre i battenti il torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune, ci sarà quindi spazio per stili e balli diversi. I primi due gruppi ad esibirsi saranno: la coppia formata dai giovanissimi Milo Calza e Martina Ragone, capitanati dal ballerino domenicano Ciquito e gli Enjoy Dance Company, capitanati da una new entry il ballerino Valerio La Pietra.

La colonna sonora della serata è affidata alla Big Band di Paolo Belli che con la sua irresistibile vitalità accompagnerà sulla pista da ballo le coppie in gara.

