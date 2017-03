26/03/2017 – 17:10 #RAI1: DOMENICA IN Ospiti Ornella Muti, Valerio Scanu, Maurizio Mattioli

Ornella Muti ripercorrerà le tappe della propria carriera artistica, segnata da un’indimenticabile serie di successi cinematografici e televisivi, a “Domenica In”, in onda domenica 26 marzo alle 17.10 su Rai1. In una lunga chiacchierata con Pippo Baudo ricorderà i molti episodi e episodi e curiosità sulla sua vita da star.

Ospite anche Valerio Scanu, che interpreterà alcuni dei più bei brani del suo repertorio e di altre star della canzone nazionale e internazionale, mentre Maurizio Mattioli e il cast della commedia musicale “Febbre da cavallo” – tratta dall’omonimo film cult di Steno – presenteranno alcuni momenti dello spettacolo, in scena al teatro Sistina, con la regia di Claudio Insegno e la supervisione artistica di Enrico Brignano.

Pippo Baudo presenterà, inoltre, la serie di documentari “I ragazzi del Bambin Gesù” in onda per dieci puntate ogni domenica su Rai 3, sui bambini ospiti del Centro, in compagnia della sua Presidentessa.

“Domenica in” celebrerà anche le giornate FAI di Primavera (25-26 marzo), un’occasione unica per scoprire luoghi solitamente chiusi al pubblico, grazie all’impegno del Fondo Ambiente Italiano, che promuove la riapertura e il restauro dei più bei siti che rendono grande il nostro Paese.

In studio, come consuetudine, la Big Band diretta dal Maestro Bruno Biriaco, i balletti e le canzoni della showgirl Manuela Zero e la conduzione di Pippo Baudo.

“Domenica In” è un programma prodotto da Rai1 e firmato da Pippo Baudo, Salvo Guercio, Lisandro Monaco, Antonio Pascale e Daniela Cannone. Dirige l’Orchestra il Maestro Bruno Biriaco. La scenografia è di Mimma Aliffi. I costumi sono di Stefano Rianda. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.

I telespettatori che desiderano seguire la puntata direttamente in studio potranno prenotarsi all’indirizzo email pubblicodomenicain@rai.it. Domenica In è presente anche sul web, al sito www.domenicain.rai.it, su Facebook e su Twitter.

Redazione