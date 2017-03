Ascolti di sabato 25 Marzo 2017 : Amici16 Serale manca il boom mentre Ballando con le stelle si mantiene costante – Gli eliminati dei due programmi

L’esordio della prima puntata del serale di Amici16 con ospiti nazionali e internazionali non fa il boom come previsto, ma si mantiene invece su valori standard forse stupendo proprio per questo. Ballando con le stelle si difende invece con onore rimanendo il più forte competitor del programma defilippiano. Vediamo l’andamento degli ascolti rilevato dal grafico di TvBlog.

Prime time:la curva di Amici 2017 si porta al di sopra della linea del 20% di share, mentre la curva blu di Ballando con le stelle scorre fra il 15 ed il 20% di share. Nella Seconda serata le curve di Ballando con le stelle e Amici 2017 scorrono al comando tra il 20 ed il 25% di share rispetto alle curve di Italia1 e Rai3 appaiate fra il 5 ed il 10% di share. La sovrapposizione esatta fra i due spettacoli (21:08-24:31) ci dice di Ballando al 18,87% e Amici al 20,73% di share.

Picchi: Ballando alle ore 21:29 con 4.576.000 telespettatori ed il 19,23% e Amici alle ore 21:42 con 5.140.000 ed il 21,66% di share.

Il primo escluso di Amici16 è Michele Perniola della Squadra Blu di Elisa che ha perso la sfida con Shady che continua quindi la gara.

A Ballando con le stelle è stato eliminato Christopher Leoni, che tuttavia può sperare ancora nel ripescaggio finale che avverrà tra qualche settimana.

