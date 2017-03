CONCERTO EVENTO “AMICHE IN ARENA”  DOMENICA 26 MARZO, IN PRIMA SERATA SU CANALE5.

Canale5 trasmette in prima serata domenica 26 marzo il concerto evento organizzato per festeggiare i 40 anni di carriera di Loredana Bertè, “Amiche in Arena” tenuto lo scorso 19 settembre all’Arena di Verona a sostegno dei Centri Antiviolenza di Di.Re. – Donne in Rete

Sul palco si alternano alcune protagoniste della musica italiana Gianna Nannini, Noemi, Patty Pravo, Emma Marrone, Irene Grandi, Alessandra Amoroso, Irene Fornaciari, Elisa, Nina Zilli, Bianca Atzei, Antonella Lo Coco, Aida Cooper, Elodie Di Patrizi e Paola Turci che si esibiranno in duetti e in brani inediti nati per lo spettacolo come quello tra Loredana Bertè e Gianna Nannini sulle note di America o tra Alessandra Amoroso ed Elisa sulle note di Comunque Andare. Elodie Di Patrizi, oltre alle due promotrici, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, che hanno duettato con le loro ospiti, hanno dato vita a un medley corale di Quello che le donne non dicono.

LA SCALETTA

Il mare d’inverno (Loredana Berté e Fiorella Mannoia)

America (Loredana Berté e Gianna Nannini)

Dedicato (Loredana Berté e Noemi)

Mi manchi (Loredana Berté e Patty Pravo)

Non sono una signora (Loredana Berté e Emma Marrone)

I maschi (Gianna Nannini, Emma Marrone e Irene Grandi)

Sally (Fiorella Mannoia e Irene Grandi)

In viaggio (Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso)

Luce (Elisa e Irene Fornaciari)

E la luna bussò (Loredana Berté, Elisa e Noemi)

La goccia (Loredana Berté e Nina Zilli)

Buongiorno anche a te (Loredana Berté e Irene Grandi)

Sei bellissima (Loredana Berté e Alessandra Amoroso)

L’anima vola (Emma Marrone ed Elisa)

La bambola (Patty Pravo e Nina Zilli)

Prima di partire per un lungo viaggio (Irene Grandi e Fiorella Mannoia)

Così ti scrivo (Loredana Berté e Bianca Atzei)

Folle città (Loredana Berté e Antonella Lo Coco)

Ma quale musica leggera (Loredana Berté e Aida Cooper)

Stiamo come stiamo (Loredana Berté ed Elodie)

Luna (Loredana Berté e Paola Turci)

Hallelujah (Elisa e Paola Turci)

Io di te non ho paura (Emma ed Elodie)

L’amore si odia (Fiorella Mannoia e Noemi)

Comunque andare (Alessandra Amoroso, Elisa)

È andata così (Loredana Berté)

Padre davvero (Loredana Berté)

Ma il cielo è sempre più blu (Loredana Berté)

Almeno tu nell’Universo (Loredana Berté, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso)

In alto mare (Loredana Berté, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso)

Amici non ne ho (tutte)

Quello che le donne non dicono (tutte)

Insomma ce n’è per tutti i gusti….

