ISOLA DEI FAMOSI – Raz Degan: “Voglio prendere un pesce grande per sfamare la regina (Samantha de Grenet, ndr) e gli altri, perché tra un po’ scatta il cannibalismo…

All‘Isola dei Famosi la fame e la stanchezza dopo una prova ricompensa mancata rendono la situazione sempre più critica, e Raz Degan nel rendersene conto si è offerto di pescare per il resto del gruppo; Samantha, Giulio, Malena, Nancy che in questi giorni si sono allontanati ulteriormente dal modello israeliano perché non li ha aiutati nella prova ricompensa.

Ma prima di andare a pescare per sfamare gli altri naufraghi (gesto che è stato molto apprezzato da tutti i naufraghi) in confessionale ha spiegato il perché del suo gesto. Voglio prendere un pesce grande per sfamare la regina (Samantha de Grenet, ndr) e gli altri, perché tra un po’ scatta il cannibalismo. Magari troviamo la testa di Giulio di notte appesa sopra il fuoco…, ha detto l’ex modello israeliano, ovviamente in senso ironico .

L’appuntamento con l’#IsolaDeiFamosi è per domani 28 marzo alle ore 21:15 su Canale5

Redazione