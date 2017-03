MICHELE BRAVI: IL DIARIO DEGLI ERRORI è DISCO DI PLATINO!

Grandi numeri per Michele Bravi, che sta ottenendo un successo sorprendente con “Il Diario Degli Errori” ora certificato Disco di Platino! contenuto nel nuovo album “Anime di Carta” uscito il 24 febbraio per Universal Music ed entrato direttamente alla prima posizione nella classifica FIMI/GfK, da un mese è presente nella top 10 degli album più venduti in Italia.Mentre il singolo presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo (in cui Michele è stato il cantante più twittato nelle singole serate) si è classificato quarto, ha collezionato 3,8 mln di stream su Spotify e, dopo essere entrato anche nelle classifiche Viral Chart UK e Spain, si conferma nelle prime 25 posizioni della Top50 Italia e al 21° posto della classifica di EarOne. Il video ufficiale, pubblicato il 9 febbraio, ha raccolto più di 13,5 milioni di visualizzazioni , il brano inoltre si posiziona stabilmente tra i dieci singoli italiani più trasmessi in radio.

Il cantante presentando il suo nuovo album aveva spiegato: “Ho lavorato mesi al mio disco e lo sento molto mio. Ho voluto fare un lavoro che mi rappresentasse non che dovesse piacere necessariamente a tutti”

Redazione