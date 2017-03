AMICI16: MIKE BIRD CRITICA LE SCELTE MUSICALI DI MORGAN E LO FA INFURIARE : ‘Tu non sei nessuno, una formica vale più di te ‘ …

Tempi duri per i Bianchi di Amici16 che sabato 25 marzo ha esordito con la prima puntata.

I Bianchi sotto la direzione artistica di Morgan non stanno passando un buon momento in particolare Mike Bird contro cui la furia di Morgan si è scatenata ‘colpevole’ di essersi lamentato per le canzoni che il suo poliedrico direttore artistico gli aveva assegnato: “I blu fanno canzoni che conoscono tutti, io devo tradurre un pezzo dei Pink Floyd che nessuno sa chi sono e poi devo cantare Ci vuole un fiore; ma come faccio?‘, si è sfogato il giovane in un recente daytime.

Una volta visto lo sfogo Morgan entra nella casetta della squadra bianca e sbotta su tutte le furie:

“Chi ha scritto la musica di Ci vuole un fiore? Sergio Endrigo. Mi dici un’altra canzone che ha scritto Sergio Endrigo? Non sai un ca*** di musica, stai zitto”

e ancora: “Tutto questo è allucinante, io sto lavorando per te. Tu non sei nessuno, una formica vale più di te perchè si rende conto di quello che è, tu no’. ‘Tu mi stai insultando con questo atteggiamento’

Insomma, l’intento di Morgan di portare cultura musicale all’interno del programma con scelte musicali che attingono dal contenitore di chi ha fatto la musica italiana e internazionale non piace a Mike Bird che lo considera in controtendenza e poco stimolante.

Redazione