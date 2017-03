Gianni Morandi e il ferrarista Sebastian Vettel in Campo – 30 MAGGIO A TORINO per LA PARTITA DEL CUORE 2017

Il 30 MAGGIO A TORINO LA PARTITA DEL CUORE 2017

Gianni Morandi e il ferrarista Sebastian Vettel in campo

Allo Juventus Stadium la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca per raccogliere fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e di Fondazione Telethon. Prima volta a Torino per Gianni Morandi e il ferrarista Sebastian Vettel, trionfatore a Melbourne nel primo GP di F1. Iniziata la vendita online dei biglietti sul circuito Listicket.

Il prossimo 30 maggio, Torino ospiterà nuovamente la Partita del Cuore, il grande evento di sport, spettacolo e solidarietà di cui è protagonista la Nazionale Italiana Cantanti. Per la 26sima edizione, e per festeggiare i suoi 30 anni di concreto associazionismo, tornerà allo Juventus Stadium per sfidare i Campioni per la Ricerca, raccogliendo fondi per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e la Fondazione Telethon. La Partita del Cuore torna così nel capoluogo piemontese per la terza volta negli ultimi cinque anni, dopo i grandi successi del 2013 e del 2015. La Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca scenderanno in campo per conseguire un obiettivo ambizioso, quello di superare il record di 2 milioni e 111 mila euro, ottenuto proprio nell’ultima edizione torinese.

E’ possibile acquistare i biglietti nelle ricevitorie della rete Listicket, sul sito internet www.listicket.com e tramite call center al numero 892.101

I prezzi variano dai 10 euro ai 20 euro in base ai settori:

tribuna Ovest 20 euro

tribuna Est 15 euro

tribuna Nord 10 euro

tribuna Sud 10 euro

