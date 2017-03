MUSICA: Angelo Branduardi – dal 30 marzo il tour europeo

Tour europeo per Angelo Branduardi

10 tappe fra Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Germania

Dopo le prime quattro date del tour 2017 (Recanati, Iseo, Milano e Roma), andate tutte sold out, Angelo Branduardi si appresta a portare in Europa la sua musica d’autore.

Da giovedì 30 marzo il “menestrello” italiano suonerà all’estero in 10 attesissimi concerti che lo porteranno a calcare i palchi dei più prestigiosi teatri in Austria, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Germania. È nota infatti la grande ammirazione che il pubblico europeo – e di lingua tedesca in particolare- riserva da sempre al nostro grande artista.

Dal 28 aprile Branduardi sarà nuovamente dal vivo in Italia per proseguire il suo viaggio musicale sia in duo, in compagnia di del musicista e compositore Maurizio Fabrizio, che con la band.

Di seguito le date confermate:

Gio 30 marzo – Helmut-List-Halle, Graz

Ven 31 marzo – Konzerthaus, Vienna

Sab 1 aprile – Festspiel- u. Kongresshaus, Bregenz

Lun 3 aprile – Musical Theater, Basilea

Mer 5 aprile – Tonhalle, San Gallo

Gio 6 aprile – Theatersaal National, Berna

Sab 8 aprile – Forum, Liegi

Dom 9 aprile – Philarmonie, Lussemburgo

Mar 11 aprile – Congresshalle, Saarbrucken

Mer 12 aprile – Konzerthaus, Karlsruhe

Ven 28 aprile – Teatro Colosseo, Torino

Sab 27 maggio – Basilica San Giovanni dei Fiorentini, Roma (La Notte Sacra)

Dom 28 maggio – Teatro del Giglio, Lucca

Dom 6 agosto – Rassegna d’Autore e d’Amore, Bordighera

Gio 10 agosto – Alba Fucens, L’Aquila

(calendario italiano in aggiornamento)

Info tour: http://www.angelobranduardi.it/

Info e Booking: JM Production – Daniela Runci 348 8944672

Coordinamento generale tour: Lungomare Srl – Marialucia Romano 349 8477994

https://www.facebook.com/LungomareSrl

