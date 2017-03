NATHALIE FIRMA CON BELIEVE, CHE PRODURRÀ IL NUOVO PROGETTO DELL’ARTISTA, IN USCITA DOPO L’ESTATE

NATHALIE FIRMA CON BELIEVE

BELIEVE PRODURRÀ IL NUOVO PROGETTO DELL’ARTISTA IN USCITA DOPO L’ESTATE

Sarà BELIEVE, leader internazionale nella distribuzione e nel marketing digitale, a produrre e promuovere il nuovo album di inediti, in studio, della cantautrice italo belga NATHALIE.

La società, guidata in Italia da Luca Stante, ha sottoscritto, infatti, un accordo che prevede la pubblicazione del nuovo lavoro, per la seconda metà del 2017. L’album è il terzo full length, dopo l’esordio con l’EP “In Punta Di Piedi“, del 2010, subito dopo la vittoria nel talent X-Factor (prima donna a vincere e prima a portare una propria canzone inedita nel popolare programma).

Nel corso della sua carriera la cantautrice ha partecipato, inoltre, con la canzone “Vivo Sospesa” al Festival di Sanremo, nel 2011.

Al suo attivo collaborazioni con Raf, Skunk Anansie, Elio e Le Storie Tese, Toni Childs e con Franco Battiato. Con quest’ultimo, dopo l’incontro avvenuto nel corso del tour dell’artista siciliano e che ha visto Nathalie aprire alcuni suoi concerti, è nata una collaborazione, successivamente concretizzatasi nel duetto per il brano “L’Essenza“.

L’artista è attualmente in studio con Francesco Zampaglione, produttore dell’album che conterrà brani sia in italiano che in inglese. Il lavoro verrà anticipato da un singolo e un video per il quale è previsto il lancio, oltre che in Italia, anche in altri paesi europei.

Prima di intraprendere nell’autunno/inverno del 2017 il tour vero e proprio, con la sua band, per proporre le canzoni che faranno parte del nuovo album, Nathalie effettuerà solo alcune e selezionate apparizioni dal vivo, in veste acustica.

A proposito del raggiunto accordo con Believe l’artista ha dichiarato: “Believe ha da subito mostrato grande entusiasmo verso la mia musica. Sono felicissima di iniziare questa nuova avventura insieme!“

Luca Stante, Amministratore Delegato di Believe Italia, a sua volta, dichiara: “Siamo molto felici di poter lavorare sulla musica di un’artista così originale nel panorama artistico Italiano. Certamente sarà in grado di fornirci un album di grande qualità“.

Believe si occuperà della promozione e del marketing in tutti i formati (digitale e fisico) del disco sia in Italia che a livello internazionale.

Redazione