TV, PARIETTI: BALLANDO? LUCARELLI CAPO DI UN TRIO DI BULLI, CANINO ANNASPA, MARIOTTO? MI SCONTRO CON SUO ADDOME BATRACIANO..

Alba Parietti contro tutti. La protagonista di Ballando Con le Stelle, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, oggi è tornata a parlare delle critiche che riceve puntualmente dalla giuria della trasmissione, in particolare da Selvaggia Lucarelli. “Si parla sempre di lei, ma non c’è solo lei in giuria. Lei è a capo di un trio alla Mimì, Cocò e Capitan Cocoricò, un trio che si schiera come i bulletti al bar…” Si riferisce anche a Fabio Canino? “Poverino, lui è in difficoltà, è in confusione totale, annaspa cercando di dire cattiverie che non gli riescono”. E Mariotto? “Ogni settimana mi devo scontrare col suo addome batraciano, ma non ho ancora capito se Mariotto sia il nome oppure il cognome…” Manca Ivan Zazzaroni… ”Lui è quello più educato, di buona famiglia“. E cosa ne pensa della ‘commentatrice a bordo campo’ Roberta Bruzzone? “E’ intelligente, sa stare al suo posto, è una persona seria che fa il suo lavoro serio. E per questo ha capito che è meglio non esporsi“. Scusi, ma questa non doveva essere solo una gara di ballo? “Si – ha concluso a Un Giorno da Pecora Radio1 -, ma sta passando in secondo piano rispetto alle cretinate…”

da Redazione #ungiornodapecora