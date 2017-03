ISOLA DEI FAMOSI: Raz Degan punto da uno scorpione fa preoccupare i naufraghi

Raz Degan non cambia idea sui naufraghi dell’#isola e coerente con se stesso, continua a restare fuori dalle loro logiche e strategie decidendo di portare fino in fondo la sua mission: Starsene per i “fatti suoi” e ora che Samantha De Grenet non c’è più ironizza: “Senza la loro regina sono persi, si arrampicano sui vetri“. E poi…Sono il solito gruppo, solo diminuiti. Ma il succo è uguale“.

Eppure non è proprio così. Raz durante una escursione alla ricerca di cibo è stato punto da uno scorpione, per questo gli è stato somministrato un antidolorifico che lo ha steso facendolo cadere in un sonno profondo che ha preoccupato gli altri naufraghi considerato che Raz di solito dorme poco.

“Raz dorme ancora. Sono stato tutto il tempo vicino a lui. Quell’antidolorifico lo ha steso”, ha detto Giulio Base agli altri concorrenti.

“Mi fa preoccupare così”, ha confessato Nancy Coppola. Al suo risveglio gli hanno fatto trovare un po’ di cibo. Degan, ora, si sta riprendendo anche se i medici lo tengono d’occhio.

