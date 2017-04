01/04/2017 – 20:35 #RAI1: A BALLANDO CON LE STELLE Nastassja Kinski ed Elio ballerini per una notte e momento musicale con Valerio Scanu

Sabato 1 aprile alle 20.35 su Rai1, sesto appuntamento per “Ballando con le stelle“. Elio e Nastassja Kinski saranno i due “Ballerini per una notte”, protagonisti unici nel loro genere. Elio, cantante, compositore, flautista, doppiatore e attore teatrale italiano, un vero “Tripudio intestinale”da trent’anni attraversa la scena musicale e artistica italiana, regalando delle vere perle di estro: “La terra dei cachi”, “Fossi Figo”, “Cara ti amo”, “La canzone mononota”. Insieme a lui, protagonista della serata, una delle attrici più intense e raffinate del cinema internazionale, Nastassja Kinski. Nella sua carriera, oltre ad aver vinto un Golden Globe e un Nastro d’Argento, ha lavorato con i più grandi cineasti mondiali . Il punteggio da loro ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Per tutta la puntata si vedranno volteggiare sulla pista di ballo guidati dai rispettivi maestri anche i concorrenti in gara: Oney Tapia – Veera Kinnunen; Martin Castrogiovanni – Sara Di Vaira; Martina Stella – Samuel Peron; Antonio Palmese – Samanta Togni; Simone Montedoro – Alessandra Tripoli; Fabio Basile – Anastasia Kuzmina; Giuliana De Sio – Maykel Fonts; Alba Parietti – Marcello Nuzio; Xenya – Raimondo Todaro.

A giudicare le loro performance sarà, come sempre, l’inflessibile giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. L’ultima parola, comunque, spetta al pubblico da casa che, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso, e sms 475.475.1 da telefono mobile.

Nel corso della trasmissione tornerà il torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune, ci sarà quindi spazio per stili e balli diversi. I due gruppi che si esibiranno saranno: I Ninja Crew, capitanati dal ballerino domenicano Ciquito e le Mine Vaganti, capitanati da una new entry il ballerino Valerio La Pietra.

E poi, non mancheranno sia l’occhio indiscreto di Valerio Scanu che oltre a curare i social e svelare al pubblico curiosità dal “dietro le quinte” regalerà un momento musicale che sorprenderà il pubblico in studio e a casa e sia la psicologa forense e criminologa Roberta Bruzzone, opinionista (al fianco di Sandro Mayer) che traccerà una “diagnosi” dei concorrenti del dance show.



Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, è attivo il sito del programma: La colonna sonora della serata è affidata alla Big Band di Paolo Belli che con la sua irresistibile vitalità accompagnerà sulla pista da ballo le coppie in gara.Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, è attivo il sito del programma: http://www.ballandoconlestelle.rai.it dove è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.

Redazione